Россия успешно продолжает спецоперацию, при этом количество возвращаемых территорий увеличивается, как и темп их возвращения. Такое заявление сделал в четверг, 27 ноября, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, российская армия сохраняет позитивную динамику по всем направлениям специальной военной операции, темп наступления увеличивается.

Украине это обходится дорого, лишь в октябре потери украинской армии достигли 47 тысяч человек. Также очень высоки показатели дезертирства — об этом пишут и западные средства массовой информации, а киевский режим ничего не может поделать, рассказал Владимир Путин.

Главная проблема для ВСУ состоит в возрастающем разрыве между количеством новобранцев и потерями, показатель составляет минус 10-15 тысяч человек в месяц, отметил президент России. При этом у нашего государства динамика на фронте положительная, темпы движения войск увеличиваются.

На заседании Совета безопасности 21 ноября Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.