Путин четко обозначил условие прекращения СВО

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, заявил, что в формат G8 Россия не просилась. Ее туда пригласили - она там работала. Сейчас ее туда не приглашают, и Москва не очень представляет, как там работать в нынешних условиях.

"Может быть, если мы реализуем все предложения из американского списка, то и сложатся условия для контактов", - добавил президент.

Кроме того, Путин ответил на вопрос по поводу Донбасса.

"Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий - тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого военным путем", - отрезал российский лидер.