Путин пообещал обсудить с США подготовку ядерных испытаний

Россия поднимет на переговорах с США тему, связанную с подготовкой ядерных испытаний. Об этом рассказал в четверг, 27 ноября, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства подтвердил, что Кремль ожидает прибытия американской делегации в Москву в начале следующей недели и готов с гостями из Вашингтона "подумать над всеми вопросами стратегической стабильности".

Как уточнил Владимир Путин, именно Соединенные Штаты предложили России обсудить вопросы, связанные с ядерными испытаниями.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что существует вероятность того, что Соединенные Штаты проведут натурные ядерные испытания, хотя возможно и то, что эту тему "тихо спустят все на тормозах".

При этом в ответ на вопрос, разделяют ли в Кремле мнение, что во время Карибского кризиса мир был дальше от ядерной войны, чем сейчас, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Мы не стали бы приходить к таким заключениям".