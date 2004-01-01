Путин опроверг фейки о судьбе Лаврова: "Чушь какая-то"

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров готовится к встрече с американскими партнерами в Москве. Так прокомментировал в четверг, 27 ноября, президент России Владимир Путин слухи о том, что дипломат якобы впал в немилость.

Глава государства назвал чушью инсинуации об опале Сергея Лаврова и подтвердил, что тот продолжает работать в своем графике и "доложил мне, рассказал, чем будет заниматься в какое время".

Ранее появились предположения о якобы опале главы российской дипломатии. Сергей Лавров не присутствовал на оперативном совещании президента с постоянными членами Совета безопасности. Утверждалось также, будто главу МИД "сместили" с поста руководителя делегации России на предстоящих саммитах G20 и АСЕАН.

Сергей Лавров, возглавляющий МИД России с 2004 года, в декабре 2023 года подчеркивал, что будет служить нашему государству "до тех пор, пока страна в нем нуждается".