Ирина Усольцева отправила странное сообщение близкому человеку перед роковым походом в тайгу

В Красноярском крае второй месяц продолжаются поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги Ладой ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись.

Основная версия произошедшего — семья заблудилась и погибла. Но так как до сих пор не найдены никакие следы погибших, в Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Нашлись люди, которые уверяют, что видели пропавшую семью в Таиланде.

Коллега Ирины Дарья Фурштейн поддерживает эту версию. Девушка работала у Усольцевой специалистом по ведению соцсетей. Незадолго до исчезновения женщина повела себя странно и предупредила Дарью, что скорей всего им придется поставить сотрудничество на паузу.

"Последний раз я разговаривала с Ириной 27 сентября, она мне скинула сториз, сказала, что с мужем и ребенком поедет на Минскую петлю. За 2 недели до этого присылала ролики с Манской петли. Она была открытая, отзывчивая, как снимала себя, так и скидывала, никакого фотошопа и фильтров", — рассказала Фурштейн в студии шоу Андрея Малахова.

Тогда же, 27 сентября, Усольцева сообщила Дарье, у нее финансовые проблемы, мол, клиентов мало, платить за услуги по ведению соцсетей нечем. "В этом месяце я в провисе денежном. Если получится следующий, то я вам оплачу. Если не получается, то мы все поставим на паузу. Только я вас прошу, никуда не девайтесь", — говорилось в голосовом сообщении, которое Ирина отправила своей сотруднице.

Это было последнее послание от Ирины. Именно Дарья забила тревогу, когда узнала, что Усольцева так и не появилась на работе после похода.

"28 числа пишу ей, а у нее одна галочка была и больше Ирина не выходила на связь. Я всю программу ее знала — ближайшая встреча должна была состояться 29 сентября. И когда мне уже клиенты написали, что она не пришла, то я забила тревогу. Сначала позвонила сыну. Он тоже не знал, когда они приедут, поэтому пошел писать заявление в полицию", — призналась Фурштейн.

Дарья считает, что Усольцевы живы и находятся сейчас за границей. Более того, девушка винит в случившемся главу семьи. "У них могло что-то случится и она в моменте узнала: надо бежать. Меня еще и удивило, что они ребенка взяли в похож", — отметила Дарья.