Путин предсказал скорую утрату боеспособности украинскими радикалами

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию Владимир Путин заявил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены, "а дальше Комсомольск, а севернее Купянск, Славянск, Северск".

В Комсомольске уже идут боевые действия, продолжил президент, в Северске идут активные боевые действия. Волчанск почти полностью в руках ВС России. Бойцы ударными темпами пробиваются по северу Запорожской области, подошли на полтора-два километра к Гуляйполю.

"Войска группировки "Восток" весь укрепрайон ВСУ обходят с севера. Это может привести к обвалу фронта на этом участке. Здесь и кроется различие между теми на Западе, кто хочет мира - и как можно быстрее. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на других участках, то сворачивание фронта будет неизбежно", - сказал российский лидер.

По словам Путина, те, кто на Западе понимает, что ВСУ рискуют утратить боеспособность, настаивают на быстром принятии мирного решения, а другие, кто думает, что Купянск уже вернулся в состав Украины, хотят продолжать боевые действия до последнего украинца.

"В принципе, мы к этому готовы", - заключил глава государства.