Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это "невозможно практически, невозможно юридически". На это указал в четверг, 27 ноября, российский лидер Владимир Путин.

Как отметил президент России, глава режима Владимир Зеленский утратил легитимность как президент Украины еще в мае 2024 года, а по украинской конституции только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, но не глава государства.

Подписывать документы о мирном урегулировании конфликта с представителями киевского режима бессмысленно, поскольку "нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано", подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин заявил, что власти Украины допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы. Наше государство тоже находится в состоянии вооруженного конфликта, "но мы-то выборы провели", напомнил президент России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть президентское кресло после окончания военного конфликта с Россией. Как заявил утративший легитимность президент Украины, он готов обратиться к Верховной раде с просьбой организовать выборы нового главы государства, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Тем временем в Службе внешней разведки России рассказали, что представители США, Великобритании и Украины устроили встречу в Альпах, на которой обсудили замену Зеленского бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным — его и прежде называли наиболее вероятным претендентом на кресло украинского президента.