Путин сделал неожиданное признание о санкциях США: "Я даже не понял"

Ограничительные меры, введенные американскими властями в отношении российских энергетических компаний, стали неожиданностью. В этом признался в четверг, 27 ноября, президент России Владимир Путин.

Новые рестрикции Соединенных Штатов, затронувшие "Лукойл" и "Роснефть", были объявлены Вашингтоном 22 октября. Тогда же американский лидер Дональд Трамп заявил, что анонсированной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште не будет.

Как напомнил президент России, этому предшествовала встреча глав внешнеполитических ведомств двух государств на полях Генассамблеи ООН. Сергей Лавров и Марко Рубио "в целом, в общем, поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало, то есть мы оставались на платформе Анкориджа".

Однако Соединенные Штаты вдруг объявили о введении санкций против двух российских нефтяных компаний. Владимир Путин признался, что это было неожиданно: "Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то".

Введению администрацией Трампа санкций против "Роснефти" и "Лукойла" предшествовало заявление президента США о том, что если сократить нефтегазовые поступления в российский бюджет, у России якобы не хватит денег на достижение целей специальной военной операции на Украине.

Владимир Путин в ответ заявил, что американские рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, хотя носят довольно серьезный характер и могут иметь определенные последствия.

В Китае высоко оценили неожиданный ответ Москвы Вашингтону на новые санкции. Эксперты Поднебесной отметили, что российский лидер дважды в течение трех дней контратаковал, рассказав об успешных испытаниях ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой "Посейдон".