Россия сама не напрашивалась в "Группу семи" (G7) — нашу страну туда пригласили, преобразовав объединение в G8. Об этом напомнил в четверг, 27 ноября, российский лидер Владимир Путин в ответ на вопрос о перспективах возвращения России в этот формат.

Президент России не стал преувеличивать значение G8, отметив, что "это такая площадка для согласования некоторых позиций", причем "мы туда не просились". В свое время "нас туда когда-то пригласили, и мы там работали".

При этом в России не вызвало удивления заявление западных членов "Восьмерки" о том, что "мы вас не ждем", и ее возвращение в статус "Семерки". Путин напомнил, что "еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить" на саммиты G8.

Однако Россия никогда не отказывается от контактов и всегда открыта к взаимодействию, хотя пока "нас туда никто не приглашает, никаких официальных предложений не слышал, не получал.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что формат "Большой восьмерки" (G8) больше не представляет интереса для России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону. Политик уточнил, что "формат "двадцатки" (G20) для нас является более привлекательным".

При этом президент США Дональд Трамп предполагал, что "если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", подразумевая конфликт на Украине. Однако "мы упустили эту возможность", заявил американский политик.