Правительство предложило засчитывать службу добровольцев СВО в выслугу лет для пенсии

Почти 5 с половиной миллиардов рублей будет направлено на создание волоконно-оптической связи в Якутии. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

В труднодоступных районах Арктики проложат почти 7 тысяч километров линий оптоволокна, что позволит обеспечить быстрым интернетом более 60 населенных пунктов. Сейчас их жители вынуждены пользоваться дорогостоящей спутниковой связью.

Еще один важный вопрос повестки - исполнение бюджета за 9 месяцев года. В приоритете - благосостояние граждан и социальные задачи. На финансирование многих из них были направлены нефтегазовые доходы, которые продолжают расти - доля в общих доходах государства превысила три четверти. -

Началось же заседание с обсуждения мер поддержки участников СВО.