Правительство предложило засчитывать службу добровольцев СВО в выслугу лет для пенсии

Почти 5 с половиной миллиардов рублей будет направлено на создание волоконно-оптической связи в Якутии. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.
В труднодоступных районах Арктики проложат почти 7 тысяч километров линий оптоволокна, что позволит обеспечить быстрым интернетом более 60 населенных пунктов. Сейчас их жители вынуждены пользоваться дорогостоящей спутниковой связью.
Еще один важный вопрос повестки - исполнение бюджета за 9 месяцев года. В приоритете - благосостояние граждан и социальные задачи. На финансирование многих из них были направлены нефтегазовые доходы, которые продолжают расти - доля в общих доходах государства превысила три четверти. -
Началось же заседание с обсуждения мер поддержки участников СВО.
"Президент подчеркивал, что все добровольцы, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть в абсолютно одинаковых условиях. Период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости. Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет. Изменения подготовлены по поручению главы государства. Надо оперативно направить законопроект парламентариям, чтобы уже с 1 января следующего года этот федеральный закон вступил в силу", - сказал Мишустин.