Надежда Кадышева совершила фатальную ошибку из-за сына: вот что теперь будет с "Золотым кольцом"

У Надежды Кадышевой и ее ансамбля "Золотое кольцо" наступила вторая волна популярности, когда песни артистки залетели в топы в соцсетях. Сейчас певица собирает полные залы зрителей и значительно подняла цены на частные выступления. Так, за присутствие звезды на новогоднем корпоративе придется заплатить минимум 12 миллионов рублей.

Однако, вряд ли артистке удастся повторить успех в 2026 году. Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Надежда Никитична совершила фатальную ошибку, передает "Абзац".

"Я отдаю пальму первенства по популярности и Кадышевой, и Булановой. Это самые обсуждаемые хитмейкеры года. Они позволили себе площадки, которых не могли позволить раньше. Но обе к концу года совершили фатальные ошибки. Кадышева все пытается выдвинуть на передний план сына, а Буланова рассталась со своей мемной подтанцовкой. Их популярность может просесть на 50%", — предупредил эксперт артисток.

По его словам, Кадышева обрела вторую волну популярности благодаря хитам "Плывет веночек" и "Течет ручей". Также публика без ума от ее балалаечника. Однако в последнее время поклонники "Золотого кольца" жалуются, что на концертах стало слишком много сына Кадышевой Григория. Мол, он забрал себе все хиты, поет большую часть песен. Если Надежда Никитична не прислушается к народу, она может все потерять.