В Североатлантическом альянсе "пытаются пугать нас", анонсируя переброску своих войск поближе к границам России. Такое мнение высказал в четверг, 27 ноября, член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отреагировал на проработку в Германии плана по переброске 800 тысяч бойцов НАТО на восток в случае войны с Россией. По мнению политика, ничего удивительного в этом нет, поскольку "они этим всегда занимались, и любые учения включают в себя переброску войск из одного пункта дислокации в другой".

Комментируя "демонстративные действия" европейцев, Колесник отметил, что "не покидают их реваншистские идеи, но надо помнить, чем это все закончилось".

Депутат также напомнил Европе, что во время Нюрнбергского процесса приговоры над нацистскими преступниками приводили в исполнение американцы, сообщает "Лента.ру".

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер признал, что Вооруженные силы России имеют преимущество в рамках конфликта на Украине. Американский дипломат подтвердил, что, "определенно, у русских более сильная позиция на поле боя", причем армия России "добивается тактических успехов" каждую неделю.

Соседи России из числа членов НАТО между тем решили провести необычный саммит. Финляндия созвала руководителей правительств восточного фланга Североатлантического альянса, припугнув их якобы исходящей от России угрозой "гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства".