Европарламент принял в четверг, 27 ноября, резолюцию по урегулированию конфликта на Украине. В документ внесли обещание никогда не признавать новые регионы Российской Федерации.

В резолюции, принятую 401 голосом из 651 (70 евродепутатов были против, 90 воздержались), новые российские регионы названы "временно оккупированной украинской территорией". Европарламент уверяет, что эта территория никогда "не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская".

При этом подписанты резолюции требуют от России ради мирного соглашения с Украиной отказаться от Крыма и Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает РИА Новости.

Резолюции Европарламента не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы обещанных Россией территориальных уступках, подчеркивал, что позиция России и российского лидера Владимира Путина по мирному урегулированию последовательна и хорошо известна. Суверенитет России над Крымом, Донбассом и Новороссией неоспорим и не подлежит обсуждению.

В сентябре 2025 года россияне отметили третью годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. С праздником граждан поздравил Владимир Путин. Президент отметил: в новых регионах ведется большая работа по восстановлению и развитию инфраструктуры, в которой принимает участие вся страна. По словам президента, все меры направлены на реализацию колоссального потенциала Донбасса и Новороссии.