Италия передала Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Как сообщили в немецкой Генпрокуратуре, Италия передала Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". Об этом пишет РБК.

"Подозреваемый был экстрадирован из Италии сегодня. Завтра он должен предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ", - говорится в сообщении.

Там также указана, что "дальнейшая информация не разглашается".

Два российских экспортных газопровода в Европу - "Северный поток-1" и "Северный поток-2" - подорвали 26 сентября 2022 года. На Западе не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Итальянские карабинеры в ночь на 21 августа 2025 года по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова. Его считают участником диверсий.