Мария Кожевникова не справляется с четырьмя детьми: "Поплакать хочется"

Мария Кожевникова воспитывает четверых детей. В браке с Евгением Васильевым звезда сериала "Универ" родила сыновей Ивана, Максима, Василия и Александра.

Старшему наследнику актрисы уже 11 лет, а самому младшему всего два годика. Мария рада быть мамой, но признается, что воспитание детей — очень тяжелая работа.

Кожевникова впервые за долгое время выбралась на светское мероприятие. Актриса пришла на премьеру турецкой мелодрамы "Два мира, одно желание" в кинотеатр "Каро Октябрь". Сопровождал звезду сериалов муж. В беседе с журналистами Мария призналась, что детей они оставили на бабушку.

Когда актрису спросили, как она справляется с четырьмя мальчиками, Мария охотно поделилась своим секретом. По словам Кожевниковой, в воспитании она использует разные подходы. "Я практикую и строгость, и нежность, и заботу, и любовь. Я разная. Я не стараюсь, я не придумываю, какой мне быть мамой", — заявила артистка в беседе с "КП".

Актриса отметила, что подстраивается под разные характеры детей. При этом сил на воспитание наследников у нее иногда просто не остается. "Иногда, знаете, и поплакать хочется, все эмоции негативные. Потому что представляете, трое мальчишек старших, они и дерутся, и ругаются, и в этих разборках постоянно мы находимся", — добавила Мария.