Экономика стран Востока и Глобального юга развивается более значительными темпами, нежели экономика западных государств. На это указал в четверг, 27 ноября, президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул в интервью новому телеканалу "Номад ТВ", который начал круглосуточное вещание на кыргызском и русском языках на всей территории Кыргызстана, что "расширяется объем экономики самих азиатских стран, и скукоживается экономика европейских государств", причем "все это происходит даже не из-за того, что происходит на украинском направлении, а естественным путем".

Интерес России к сотрудничеству с восточными странами и государствами Глобального юга возник отнюдь не из-за событий на Украине — Москва стала интересоваться этим направлением раньше, "это естественный был поворот". Происходило это "аккуратно, мы никуда не спешили, мы просто видели — просто больше начали покупать наших товаров, и мы стали больше продавать".

В то же время на фоне украинского кризиса Европа начала отгораживаться от нашей страны. Несмотря на нынешние разногласия, если Европа вдруг решит вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией, наша страна не против и готова работать с каждым, подытожил Владимир Путин.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прямые переговоры между Европой и Россией неизбежны. При этом политику давления на Россию ради принуждения к прекращению огня на Украине Стубб счел оптимальным вариантом, отметив, что "сейчас мы находимся в режиме кнута".

Однако заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал как можно дольше сохранять память о мерзкой русофобии Европы. Политик заявил, что нужно ненавидеть европейцев "так сильно, как умели предки", поскольку ненависть — важнейшее оружие, позволяющее двигаться к ее противоположности – любви к тем, кто ее достоин.