Путин напомнил, что мигранты не должны раздражать

В сотрудничестве России и Киргизии "есть вопросы к гуманитарным свойствам в другой области", а именно — в сфере миграции. На это указал в четверг, 27 ноября, президент России Владимир Путин.

Российский лидер пояснил в интервью телеканалу "Номад ТВ", что при организации трудовой миграции необходимо сделать так, "чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы", у граждан государства.

Для этого важно, чтобы "те граждане Кыргызстана, которые хотели бы работать у нас, тоже были бы готовы к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее", отметил Владимир Путин.

За день до этого президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обсудил с Владимиром Путиным сферу миграции — стороны поддержали обоюдную заинтересованность присутствия киргизских трудовых мигрантов в России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что России не нужны новые граждане, которые занимают по отношению к нашему государству исключительно потребительскую позицию. Мигранты, желающие жить в России, обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважительно относиться к культуре и вере страны, в которую приехали.