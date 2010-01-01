"Сделали химию, но стало понятно, что это все": как уходила из жизни Анна Самохина

Одна из самых красивых российских актрис Анна Самохина восхищала зрителей и режиссеров. Даже коллеги артистки не могли устоять перед ее очарованием. Кто знает, каких еще высот в кинематографе могла бы достичь Анна, если не рак, сгубивший ее в 47 лет.

Самохина стала жаловаться на боли в желудке примерно за год до трагедии. Актриса испугалась не на шутку и прошла глубокое обследование, в ходе которого врачи и обнаружили у нее терминальную стадию рака желудка. Тогда многие СМИ облетела новость, что Самохина могла заболеть из-за бесконечных диет.

Однако дочь звезды Александра отрицает эти домыслы. Да и мучительными ограничениями в еде Самохина, по словам ее наследницы, никогда себя не истязала. На самом деле, диеты, скорее всего, вообще были противопоказаны Анне из-за слабого желудка.

"Мама на четвертой стадии узнала о раке. У нее с юности был слабый желудок, гастриты. За три года до смерти она проверялась. Ничего не было. Ни язвы, ни гастрита", — рассказала несколько лет назад Александра Самохина в студии шоу "Звезды сошлись".

Дочь Самохиной первой узнала о диагнозе. Услышанное привело Александру в шок. Она до сих пор прекрасно помнит, как не могла сдержать слез. Анна же, в свою очередь, постаралась сохранять спокойствие. Дочери оставалось лишь догадываться, что на самом деле происходило на душе у актрисы.

"Мне было всего 26 лет. Мама не проронила ни слезинки, когда все узнала. Она просто улыбнулась. Сказала, что будет бороться. Я заревела. Лечение проходило плохо. Стадия была запущенной", — вспомнила Александра.

Болезнь Самохиной развивалась стремительно. Актриса чего только не перепробовала в надежде победить рак, дошла даже до народной медицины. Но все было тщетно.

"Маме стало на глазах плохо. У нее падал гемоглобин. Я водила ее под руку. Сделали химию, но стало понятно, что это все. Ей было всего 47 лет. Маме не сказали, что ей жить три месяца. Но было сказано, что стадия запущенная и случай очень сложный", — призналась Александра.

Последние дни своей жизни звезда кино провела в хосписе. Измученная и прекрасно осознающая, что ей осталось совсем немного, актриса отказывалась от встреч с родными и друзьями. Анне хотелось, чтобы все помнили ее молодой, красивой и полной сил — именно такой, какой ее полюбили зрители.

Самохиной не стало в ночь на 8 февраля 2010 года. Актрису похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, рядом с могилой бывшей свекрови — матери первого мужа.