Собянин в честь 160-летия газового хозяйства вручил награды работникам Мосгаза

Сложнейшая система из 9 тысяч километров сетей невидима для горожан, но без нее столичный мегаполис замер бы в считанные часы. Московское газовое хозяйство - давно уже не только трубы и счетчики. А цифровой энергокомплекс с беспилотниками и интеллектуальными коммуникациями.

"Газовая система Москвы сегодня не зависит ни от поставщиков, ни от производителей. Мы всю потребность обеспечиваем своими мощностями. Более того, мы развиваем цифровизацию, и это очень серьезный наш конек, если можно так выразиться, потому что историческое понимание "газовик с газовым ключом" ушло в историю. Сегодня это оператор газового хозяйства", - отметил Гасан Гасангаджиев, генеральный директор АО "Мосгаз".

История легендарного предприятия началась в далеком 1865 году с трех чугунных газопроводов. Сегодня Мосгаз отмечает свое 160-летие. Для поколений московских газовиков это путь постоянного развития и личной ответственности.

Юрий Дмитриевич Меркулов работает на предприятии дольше всех - 54 года. И прошел путь от слесаря до главного инженера. Застал времена, когда для проверки трубу приходилось раскапывать. Сегодня его коллеги следят за состоянием магистралей с помощью датчиков, дронов и трубоходов.

"Все ТЭЦ пользуются газом. А это и тепло, и электричество в том числе. Жители разогревают чайники, готовят супы. Котельные греют воду. Все это на газу", - говорит он.

Особая, почетная миссия Мосгаза - хранить Вечный огонь. 58 лет специалисты поддерживают неугасимое пламя у Могилы Неизвестного Солдата. И сегодня они дарят эту память новым российским территориям.

Юбиляров с праздником поздравил мэр Москвы Сергей Собянин: "С прихода газа в Москву, собственно, и началось бурное индустриальное развитие нашего города. Спасибо, что и сегодня благодаря вам 60% электроэнергии Москвы вырабатывается с помощью газа, который вы подаете в турбины. ТЭЦ, тепловые станции и так далее. Спасибо за то, что благодаря вашему труду прекрасно освещены городские улицы, есть свет в наших квартирах. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за ваши неравнодушные сердца, за вашу огромную помощь Донбассу".

За 3,5 года в Донбассе столичные газовики восстановили тысячи объектов инфраструктуры: от школ и больниц до газопроводов. Указом президента России коллектив Мосгаза удостоен ордена "За добросовестный труд". Коллективную награду из рук мэра столицы получил генеральный директор предприятия. Ряду работников присвоены звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы". Также сотрудники Мосгаза отмечены благодарственными письмами мэра.