Стартует всероссийская акция "Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада"

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" с 20 ноября по 20 декабря 2025 года пройдет всероссийская акция "Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада", посвященная 185-летию со дня рождения композитора П.И. Чайковского, сообщили организаторы.

"Весной текущего года наша команда успешно провела масштабную творческую акцию, приуроченную к юбилею Петра Ильича Чайковского. Школьники рисовали афиши к театральным постановкам, готовили танцевальные номера на музыку выдающегося русского композитора, исполняли его произведения. Интерес оказался настолько высоким, что мы решили продолжить знакомство ребят с его творчеством. Новая акция организована в виде олимпиады и будет нести преимущественно образовательный характер. Помимо проверки уровня знаний молодежи о жизни и творчестве Чайковского, это событие позволит школьникам расширить свой кругозор, а также погрузиться в мир бессмертных музыкальных произведений, признанных во всем мире", - рассказала статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьники со всей России смогут принять участие в интерактивной Олимпиаде по материалам жизни и творчества выдающего русского композитора. Задания будут представлены для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (15–18 лет) возрастов по трем блокам: "Музыкальная викторина", "Кроссворд" и "Тест".

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале культурадляшкольников.рф, заполнить заявку и приступить к выполнению заданий. Победителей объявят 25 декабря.