Наши военные уверенно наступают на всех стратегически важных участках фронта. Так, в Запорожской области танкисты группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ. Они были обнаружены воздушной разведкой в лесополосе около населенного пункта Гуляй Поле.

Серия точных выстрелов фугасными снарядами не оставила шанса врагу. Огонь корректировали операторы БПЛА. Там же, в Запорожской области, наши "Ураганы" точными ударами уничтожили пункт временной дислокации, где размещались боевики, прибывшие для усиления позиций в этом районе.

Активное наступление и на Красноармейском направлении. Артиллеристы группировки войск "Центр" разгромили опорник ВСУ. Прицельный удар с дистанции более 30 километров нанёс расчет самоходной установки "Малка". В результате полностью уничтожена укрепленная позиция неонацистов, оборудованная в здании с подземными сооружениями.