МИД Дании нанял ночного дежурного для отслеживания заявлений Трампа про Гренландию

В Министерстве иностранных дел Дании каждую ночь работает специальный дежурный, в функции которого входит отслеживание действий и заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии.

Как пишет датское издание Politiken, это полностью новая функция во внешнеполитическом ведомстве Дании, для которой наняли специального сотрудника. Эту штатную единицу ввели в министерстве после того, как Трамп объявил о желании сделать Гренландию частью Соединенных Штатов.

Отныне если Трамп сказал что-то новое о Гренландии, задачей дежурного является "точно доложить, как именно это было сказано", то есть к утру подготовить соответствующий отчет для кабмина Дании и компетентных ведомств.

Если же Трамп предпримет "нечто критическое", дежурному предписывается предпринять "первые шаги". Для этого в распоряжении сотрудника имеются номера телефонов руководства МИД Дании.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о притязаниях на Гренландию — автономную территорию Дании. На севере этого острова располагается американская база, которая считается ключевым элементом системы противоракетной обороны ВС США в Арктике. Выяснилось, что международное право не препятствует Соединенным Штатам приобрести Гренландию, но есть нюанс: цена будет непомерно высокой.

Датчане выразили недовольство заявлениями Трампа о Гренландии в доступной им форме. Генеральный директор ответственной за розлив Coca-Cola в Дании корпорации Carlsberg Якоб Оруп-Андерсен рассказал, что продажи известнейшей американской газировки в скандинавском государстве снизились — потребители решили бойкотировать товары и бренды из США.