ПВО сбила в ночь на 28 ноября 136 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 46 украинских беспилотников сбито над территорией Ростовской области. Над Саратовской областью уничтожено 30 дронов ВСУ, 29 – над Республикой Крым, 12 БПЛА - над акваторией Черного моря. Над Брянской областью ПВО сбила шесть беспилотников, над Волгоградской – пять. По два украинских дрона ликвидировано над Воронежской областью и Московским регионом, по одному – над Курской и Калужской областями.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлялась в Сочи и Сириусе. Мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале напомнил, что в учебных учреждениях есть безопасные места, руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать в случае атаки. Если же дети еще находятся дома, Прошунин посоветовал не отправлять их на занятия, а дождаться отмены угрозы беспилотной опасности.