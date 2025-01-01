В России предложили ввести уроки о матерях

В России предлагается ввести новый внеклассный урок, посвященный матерям. С такой инициативой в преддверии Дня матери, который в 2025 году отмечается 30 ноября, выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга "Поселок Шушары", председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Как сообщает RT, политик предложил раз в год, накануне Дня матери, проводить классный час "Моя мама". На таких уроках дети могли бы рассказывать истории о своих мамах, показывать фотографии, раскрывать их с необычных сторон. Это, по задумке Ветрова, помогло бы "развивать у детей гордость за своих мам".

Парламентарий предположил, что "вряд ли кто-то был бы против такого ежегодного праздничного мероприятия". Однако его инициативу раскритиковал зампред думского комитета по делам семьи Виталий Милонов — он полагает, что у детей в школе и так слишком большая нагрузка, а мам можно обсудить на уроках "Разговор о главном".

Ранее в Госдуме предложили позаботиться о здоровье многодетных мам — разрешить им тратить средства материнского капитала на услуги стоматологов и ортодонтов не для детей, а для себя. Авторы инициативы подчеркивали, что многодетные мамы зачастую не могут себе позволить выкроить деньги на лечение своих зубов, хотя от здоровья женщины напрямую зависит благополучие детей.

Приурочить ко Дню матери в Госдуме хотят еще одну инициативу — амнистию для женщин, впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также для беременных и для пожилых.