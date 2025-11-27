Минспорт назвал спортсменов года

Пловец Кирилл Пригода и трековая велогонщица Яна Бурлакова стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинациях "спортсмен года" и "спортсменка года" соответственно, сообщает РБК со ссылкой на прошедшую в Министерстве спорта церемонию.

В 2025 году Пригода выиграл два золота и серебро на чемпионате мира в Сингапуре, а также три золота и три серебра на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

Бурлакова выиграла серебро в гите на 1 километр на чемпионате мира в Чили и победила на чемпионате Европы в спринте.

Возглавляющий сборную России по дзюдо Виталий Макаров признан тренером года.