54-летняя Кристина Орбакайте в купальнике произвела фурор: "Вот это ножки!"

Кристина Орбакайте уже несколько лет живет в Майами с мужем и дочкой. Артистка решила на время отказаться от концертов в России, но при этом путешествует по Европе и поет для заграничной публики.

После очередного путешествия по европейским странам дочь Аллы Пугачевой вернулась в США и поделилась с поклонниками свежими фотографиями. Позировала Кристина на пляже. На снимках Орбакайте предстала в черном монокини с принтом в виде губ. Образ певица дополнила соломенной шляпкой, розовой рубашкой и солнцезащитными очками.

"Зима в Майами", — подписала серию снимков исполнительница хита "Бровки домиком".

Интересно, что для отдыха на морском побережье Орбакайте сделала макияж. 54-летняя певица пришла на пляж с яркими губами и идеальными румянами на лице.

Поклонники в восторге от вида Кристины. Многие отметили, что у артистки восхитительная фигура. "Вот это ножки!"; "Ноги, конечно, Яна Рудковская позавидует!"; "Шикарная женщина!"; "Кристина, вы сногсшибательны", — пишут в комментариях пользователи Сети.