Кабмин одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией о безвизовом режиме

Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.

Согласно распоряжению главы кабмина Михаила Мишустина, опубликованному на официальном портале нормативно-правовых актов, Министерству иностранных дел России поручается провести переговоры с саудовской стороной.

При этом разрешается вносить в прилагаемый проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера.

Между тем загранпаспорт стал единственным документом, необходимым гражданам России для поездки в Китай — заработал безвизовый режим. На китайской таможне также попросят заполнить карту туриста. Кроме того, рекомендуется иметь при себе свидетельства о забронированной гостинице, медицинскую страховку и забронированный обратный билет.

При этом министерство туризма и спорта Таиланда подтвердило, что власти королевства согласовали сокращение срока безвизового пребывания иностранцев, чтобы бороться с нелегалами и теневым бизнесом. Однако россиян заверили, что для них все останется по-прежнему — Таиланд заинтересован в туристах из России, которые "тратят приличное количество средств в рамках нашей индустрии".