Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Группа под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Лишанова во время штурма вражеского опорного пункта скрытно обошла его и захватила. В ходе стрелкового боя Дмитрий лично уничтожил трёх неонацистов. Благодаря его грамотным действиям поставленная задача была выполнена без потерь среди личного состава.

Младший сержант Ринат Бикчинтаев в составе боевой машины пехоты оказывал огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям. Под плотным огнём со стороны ВСУ он уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет противника. Враг понёс потери, а наши бойцы закрепились на новых рубежах.