Лиза Арзамасова сняла обручальное кольцо после расставания с Авербухом

Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке уже пять лет. Звезда сериала "Папины дочки" родила мужу двоих детей — сына Леву и дочь Лию.

Актриса после замужества стала больше времени уделять семье, но и о карьере она не забывает. Фигурист жену поддерживает и не против посидеть с наследниками, пока Лиза снимается в кино и выходит на театральную сцену. Более того, Авербух отпускает жену на гастроли в другие города.

Так, на днях Лиза уехала от мужа в Самару. Там она представила спектакль "Ночь ее откровений". Партнером Арзамасовой стал Игорь Лифанов. Авантюрная комедия пришлась по душе зрителю, а Арзамасова произвела настоящий фурор.

Однако, когда Лиза выставила на своей странице в соцсети фото из гримерки, многих озадачила одна деталь. Внимательные поклонники рассмотрели, что артистка сняла обручальное кольцо. Народ стал задавать вопросы, мол, ну ладно, на сцену выходит без символа брака — это можно объяснить тем, что по сценарию героиня не замужем, но почему в гримерке Лиза без кольца?

Арзамасова в дискуссию о ювелирном украшении вступать не стала, а вместо этого опубликовала новые снимки. На кадрах оба безымянных пальчика Лизы украшают кольца. Видимо, чтобы хейтеры не сомневались и не гадали, на той ли руке носит актриса украшение.