Украина не в состоянии содержать армию численностью 800 тысяч человек. Такое заявление сделал в четверг, 27 ноября, бывший офицер украинской разведки Иван Ступак.

Ступак попросил аудиторию остыть при обсуждении ограничения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) как одного из пунктов плана США по мирному урегулированию украинского конфликта.

Отставной офицер напомнил, что численность бундесвера составляет 180 тысяч человек, польской армии — 200 тысяч, поэтому "у нас не может быть 800 тысяч" в мирное время.

Единственным возможным вариантом Ступак счел согласие Европы содержать ВСУ за свой счет по принципу "вы нас обеспечиваете охраной — мы готовы вам выплачивать деньги на вашу армию, сколько вы считаете нужным" (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что лишь в октябре потери украинской армии достигли 47 тысяч человек. Также очень высоки показатели дезертирства — об этом пишут и западные средства массовой информации, а киевский режим ничего не может поделать. Разрыв между количеством новобранцев и потерями ВСУ составляет минус 10-15 тысяч человек в месяц.

Между тем глава евродипломатии Кая Каллас в контексте урегулирования конфликта на Украине призвала ограничить российскую армию вместо украинской. Политик заявила, что "если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет".