Более 60 человек стали жертвами сильных наводнений и оползней в Индонезии

В Индонезии более 60 человек стали жертвами сильных наводнений и оползней на острове Суматра. В регионе уже почти неделю не прекращаются проливные дожди.

Повреждены тысячи жилых и административных зданий, разрушены мосты, размыты дороги. До наиболее пострадавших районов спасатели не могут добраться уже несколько дней.

Не лучше ситуация и в соседнем Таиланде. Там уже подтвердили гибель 33 местных жителей. По мнению метеорологов, экстремальные погодные условия в Юго-Восточной Азии могут быть вызваны взаимодействием двух циклонов - на Филиппинах и в Малаккском проливе.