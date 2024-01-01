Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу с американскими представителями на встрече, запланированной на ближайшие дни. Такое обещание дал в четверг, 27 ноября, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

В видеообращении к украинцам, опубликованном после череды заявлений президента России Владимира Путина о специальной военной операции, Зеленский заверил, что Киев находится "на связи с американской стороной и с нашими европейскими друзьями".

Общение с Соединенными Штатами, как рассчитывает киевский режим, "продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности".

Этому предшествовало заявление Владимира Путина о том, что Россия успешно продолжает спецоперацию, при этом количество возвращаемых территорий увеличивается, как и темп их возвращения, сохраняя позитивную динамику по всем направлениям СВО. Украине это обходится дорого, лишь в октябре потери украинской армии достигли 47 тысяч человек.

При этом президент России отметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это "невозможно практически, невозможно юридически". Подписывать документы о мирном урегулировании конфликта с представителями киевского режима бессмысленно, поскольку "нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано". Однако Зеленский потерял легитимность еще в мае 2024 года. Отказ проводить президентские выборы на Украине Владимир Путин назвал стратегической ошибкой.