Любящий всю жизнь только одну женщину Максим Аверин сделал горькое признание

Одному из самых популярных и востребованных отечественных актеров Максиму Аверину накануне исполнилось 50 лет. Юбилей он отметил на сцене. Театр давно заменил артисту семью.

Аверин все еще не женат, детей у него нет, а 10 лет назад он потерял самого дорого человека в жизни — маму. О семье и наследниках Максим рассуждает с горечью.

"Думаю, что наверное, это уже не получится. По крайней мере, делать что-то специально я не буду. Бог меня очень щедро одарил в жизненных событиях. Может быть, это такой баланс", — поделился артист со "СтарХитом".

Тем не менее, актер признался, что у него все хорошо, и он счастлив. "Рассказывать детали не хочу: самое большое приобретение последних лет — право на личное. Даже если в скором времени женюсь — никто никогда об этом не узнает", — заявил Максим.

Отметим, что долгое время ходили слухи о романе актера с Анной Якуниной, ради которой он, по его же собственным словам, готов "совершать поступки". И все же, как не раз признавался сам Максим, единственная женщина, которую он любит всю свою жизнь — это мама. Актер до сих пор с восхищением вспоминает ее смелый поступок — врачи запретили Галине Авериной иметь детей, но она все равно "с улыбкой родила двух прекрасных сыновей".