Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право использовать государственный флаг, гимн и национальную символику на соревнованиях без всяких оговорок. Об этом решении стало известно в четверг, 27 ноября.

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов заявил в эфире "Матч ТВ" (видео комментария публикует в своем Telegram-канале Федерация дзюдо России), что решение международной федерации восстанавливает справедливость и олимпийский постулат о том, что спорт — вне политики. Дзюдо — больше чем спорт, это еще и философия взаимоуважения и дисциплины, подчеркнул Денисов.

Заслуженный тренер России Михаил Рахлин, сын первого наставника президента России Владимира Путина по дзюдо, в разговоре с "Известиями" подчеркнул, что философия дзюдо, основанная на уважении, этических принципах и спортивной дипломатии, сыграла ключевую роль в том, что именно дзюдоисты первыми вернули себе право выступать под флагом России.

Примечательно, что именно возглавляющий сборную России по дзюдо Виталий Макаров признан тренером 2025 года на церемонии присуждения Национальной спортивной премии "Гордость России", которая состоялась в Министерстве спорта 27 ноября.

Важным событием для российских спортсменов стало октябрьское решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Он признал, что решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований является дискриминационным. Запрет на национальную символику это не отменило, но стало знаковым явлением для атлетов из России и Беларуси.