"За последние 100 лет Россия атаковала более 19 стран", — заявила глава евродипломатии

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 27 ноября заявила, что "за последние 100 лет Россия напала больше чем на 19 стран, на некоторые — даже три или четыре раза". Она добавила, что при этом ни одна из этих стран не нападала на Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого 28 ноября рассказала в своем телеграм-канале, что теперь понимает, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с Каей Каллас. "Это небезопасно", объяснил он.

"Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?", — написала также Захарова.