Глава киевского режима Владимир Зеленский на следующем этапе переговоров по урегулированию украинского конфликта намерен провести красную линию по самому спорному вопросу на повестке дня: российскому требованию о суверенной территории Украины. Об этом рассказал главный переговорщик Киева Андрей Ермак в интервью журналисту The Atlantic 28 ноября.

Он заявил, что Украина не отдаст землю России даже в обмен на мир.

"Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территорию. Он не подпишет отказ от территории. Конституция запрещает это. Никто не может этого сделать, если только он не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа", — добавил Ермак.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл отмечал, что Украина неизбежно потерпит поражение на поле боя. По его словам, украинской стороне стоит задуматься о мирном урегулировании, пока их переговорные позиции не ослабли еще больше.