Пострадавшая при стрельбе в Вашингтоне сотрудница Нацгвардии умерла, сообщил Трамп

Президент США Дональд Трамп 28 ноября принял участие в телефонном разговоре с военнослужащими. Он заявил, что пострадавшая при стрельбе в Вашингтоне сотрудница Нацгвардии умерла. Он добавил, что сейчас врачи борются за жизнь второго раненного сотрудника.

Возле Белого дома в центре Вашингтона произошла стрельба 26 ноября. Позднее губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси сообщил, что в результате скончались два сотрудника Нацгвардии.

Также 28 Трамп рассказал о существенном отставании США от России по количеству ледоколов.

"У нас не было ни одного ледокола, сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто смехотворно", — сравнил американский лидер.

Трамп также пообещал выдворить всех, кто попал в США ради убежища, не уточнив, о гражданах каких стран идет речь.

Также он допустил полную ликвидацию подоходного налога в США.