"Зимнее яйцо" работы Фаберже выставлено на аукцион

Уникальный пасхальный подарок - "Зимнее яйцо" работы мастеров Фаберже - в третий раз выставлено на аукцион. Новые торги могут побить ценовой рекорд - за лот просят почти 26 с половиной миллионов долларов.

Ювелирный шедевр около 10 сантиметров в высоту. Он вырезан из горного хрусталя и покрыт тончайшими платиновыми снежинками. Внутрь помещается сюрприз - драгоценная корзинка с цветами из цельного куска белого кварца. Они украшены розовыми бриллиантами.

Создан подарок в 1913 году - Николай II заказал его для своей матери. Это одно из семи пасхальных яиц, хранящихся в частных коллекциях. Предыдущий владелец, покупатель из Катара, заплатил за него почти 10 миллионов долларов.