Певица Слава публично набросилась на Ларису Долину с обвинениями: "Спасибо, б***"

Накануне, 27 ноября, кассационный суд оставил без изменений решение по квартирному вопросу Ларисы Долиной. Артистке вернули недвижимость за 100 с лишним миллионов рублей, которую она якобы продала под воздействием мошенников, а деньги покупательнице так и не вернули.

Разразился скандал. В народе эту ситуацию уже назвали "эффект Долиной", так как подобные случаи в судебной практике стали частым явлением.

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) не осталась в стороне от шумихи. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка эмоционально прокомментировала ситуацию. Оказалось, что Слава не может продать две квартиры именно по вине Ларисы Долиной.

"Из-за вот этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить х** знает куда, х** знает, зачем, а если покупатель узнает, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое, б**. Я — максимальный человек закона. Я не обращаюсь к каким-то ср*** риелторам, которые потом нае** людей, а эти же люди отдают деньги и остаются без них. Ну Ларисе, б**, вернули квартиру, вообще зае** ситуация", - эмоционально высказалась Слава.

Походя она отметила, что Лариса Долина никогда не была ее любимой певицей, и припомнила ей костюм Лося в шоу "Маска" и бутафорский наряд в цветах российского флага.

Слава объяснила, что продает квартиры, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре. Но возможные покупатели не идут на сделку.