Людей завалило бетоном: в Южно-Сахалинске рухнул строящийся ангар

В Южно-Сахалинске четыре человека пострадали при обрушении строящегося объекта, еще трое находятся под завалами.

Обрушение ангара на улице Энергетиков произошло днем 28 ноября. По предварительным данным, это случилось во время заливки бетона на крышу. Конструкции не выдержали нагрузки и сложились. Под завалами оказалась бригада рабочих. В настоящее время на месте работают спасатели.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при выполнении строительных или иных работ, сообщили в региональном управлении СК.