В России может появиться купюра номиналом 10 тысяч рублей

Госдума предложила Центробанку ввести купюру номиналом 10 тысяч рублей.

С инициативой к Эльвире Набиуллиной обратилась Партия "Новые люди", передает ТАСС и РИА Новости. Авторы инициативы предлагают провести народное голосование по выбору дизайна новой банкноты.

Банкнота номиналом 10 тысяч рублей позволит оптимизировать наличное денежное обращение и снизить нагрузку на кассовые узлы и банкоматы.

Ранее в России прошло голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты, но Центробанк отменил его, так как были предприняты технические попытки повлиять на результаты.

"Это не позволит подвести объективные итоги голосования",- сообщили тогда в регуляторе. Дату нового голосования объявят позже.