Орбан объявил о запланированной встрече с Путиным

Виктор Орбан рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в пятницу. О планируемых переговорах с президентом России сообщил сам премьер-министр Венгрии.

Агентство Reuters приводит заявление венгерского премьера о его планах. По словам Орбана, цель его встречи с Путиным – обеспечить поставки в Венгрию российских нефти и газа.

Ранее информацию венгерских СМИ о возможной встрече президента России Владимира Путина с Виктором Орбаном прокомментировал пресс-секретарь российского лидера. Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах.