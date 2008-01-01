Дмитрий Дюжев впервые за долгое время вывел в свет жену: вот что с ней стало

Накануне, 27 ноября, в Москве состоялась первая торжественная церемония награждения победителей Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова.

За премию боролись свыше 30 стран мира. Среди участников были представители Таджикистана, Туркменистана, Белоруссии, Киргизии, Пакистана, Турции, Сербии, Узбекистана, Сенегала, ЮАР и других стран.

На мероприятии отметилось множество российских актеров. Так, были замечены Сергей Безруков с женой Анной Матисон, Александр Адабашьян, Светлана Крючкова, Виктория Исакова, Александр Петров, Анна Снаткина и Виктор Васильев и многие другие.

Особое внимание привлек актер Дмитрий Дюжев. Дело в том, что он впервые за долгое время вышел в свет со своей супругой Татьяной. Всякие слухи ходили вокруг личной жизни артиста из-за того, что на мероприятиях он появлялся один, хотя до этого Татьяна его неизменно сопровождала. Муссировалась информация даже о разводе. Однако пара эти слухи развеяла.

Дмитрий и Татьяна предстали перед камерами в нарядах черного цвета. Супруга популярного актера распустила светлые волосы. Изюминкой ее образа стала яркая красная помада. При этом Татьяна предпочла скромный, почти незаметный макияж.

Напомним, что Дмитрий Дюжев женился на Татьяне Зайцевой в 2008 году. Летом того же года супруга родила актеру сына Ивана. А в 2015 году у них родился второй ребенок - сын Дмитрий.