Штурмовик с позывным "Хруст" ранен в ноги. Но позицию не бросил. Только отполз вглубь темного коридора. Чтобы не сразу нашли бандеровцы. Ждать, когда они придут и попробуют захватить точку "Хруста", пришлось недолго. Но едва противник появился в дверном проеме, штурмовик из засады дал короткую и точную очередь.

И вот так же, как "Хруст", российские бойцы в ожесточенных перестрелках продвигаются в Константиновке и Доброполье. По этим кадрам понятно: разведчики, штурмовики и операторы беспилотников – уже в городской застройке. Выбивают националистов из многоэтажек, которые от подвалов до крыш превращены в опорные пункты.

Позиции ВСУ горят и взлетают на воздух по всему Донецкому фронту. Сегодня бойцы сообщили, что полностью освобожден поселок Майское. А вот массированный удар по деревне Гришино. Именно оттуда националисты ежедневно выкатываются в контратаки на Красноармейск. Правда, все безуспешно.

В воздухе стеной висят российские беспилотники. Вот подбили еще один внедорожник с бандеровцами. Те - сразу бежать без оглядки. Бросили и машину, и оружие. И что показательно, даже не пытались открыть ответный огонь.

Да и какой уж там огонь, когда весь Красноармейско – Димитровский котел из угла в угол простреливают тяжелые самоходки. Накидывают так, что целый пролет в высотке превращается в пыль вместе с засевшими между этажами бандеровцами.

В Запорожской области группировка "Восток" при поддержке танков атаковала националистов в селе Заречное. Часть позиций ВСУ уже отбита. С двух сторон зажат в тиски и гарнизон в Степногорске. Сегодня началась его полная ликвидация.

Среди уничтоженных целей оказались и танки. Сегодня ВСУ потеряли еще две импортные машины. Разведчики выследили и сожгли очередной "Леопард". И этот очень редкий экземпляр. Танк "M-55S". Производства Словении. Кстати, подрывая бронетехнку и взламывая оборону ВСУ на юге, группировка "Восток" всего за два дня освободила от нацистов еще 40 квадратных километров территории.