В Киеве стремительно набирает обороты грандиозный коррупционный скандал во властной верхушке. Сегодня утром начались обыски в доме главы офиса Зеленского - Андрея Ермака. Напомним, ближайшее доверенное лицо главаря режима, впрочем, как и он сам, оказались в поле зрения антикоррупционных органов после обнародования так называемых пленок Миндича. Неудивительно, что в надежде обезопасить себя и своих приближенных Зеленский решил добавить в мирный план США по Украине пункт об амнистии. О том, что нелегитимность нынешних украинских властей может стать препятствием на пути заключения мирного соглашения, заявил президент России Владимир Путин.

Подробнее – в репортаже