Французские сталелитейщики вышли на акцию протеста в Париже. С дымовыми шашками и баннерами в руках они требуют национализировать одну из крупнейших компаний отрасли.

В апреле она объявила о планах сократить сотни рабочих мест. На фоне отказа от российских энергоносителей цены на топливо резко взлетели, и производство стало убыточным. Масла в огонь подливает конкуренция с Китаем и таможенные тарифы Вашингтона.

Демонстрация прошла у Национальной ассамблеи, где как раз рассматривался вопрос о национализации. Обсуждение постоянно буксует из-за большого количества поправок и противодействия некоторых депутатов. Власти Пятой республики вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, помогают Украине, а собственных граждан призывают затягивать пояса, готовиться к урезанию соцпособий и повышению налогов.