Россия и Саудовская Аравия готовятся к взаимной отмене виз. Правительство одобрило проект соглашения, представленный МИДом. Документ предварительно проработан с участием заинтересованных ведомств и самого Эр-Рияда. Михаил Мишустин поручил провести дальнейшие переговоры и разрешить вносить корректировки.

Летом между государствами открыли регулярное авиасообщение. Как отмечают в туриндустрии, в Саудовской Аравии растет популярность путешествий в Россию, а доступность перелетов усилит эту тенденцию. К 30 году общее число поездок в нашу страну должно вырасти до 16 миллионов - такую цель ставит кабмин.