Уникальный проект, который объединил активных и неравнодушных людей, разделяющих общие ценности: ответственность за подрастающее поколение и любовь к Родине. В Казани подвели итоги Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться". Он организован по поручению президента Владимира Путина. В течение 9 месяцев участники со всей страны проходили отборочные этапы. По итогам конкурса победители войдут в кадровый резерв молодежной политики.

Виктор Горн не просто тренер по карате. Он победитель Кубка мира, чемпион Европы, Африки, Японии и Балканских стран. А еще он муниципальный депутат и ветеран СВО. На фронт ушел добровольцем. Кому, как не ему, быть примером для подрастающего поколения. Тем более, что дети к нему тянутся и даже повзрослев, не забывают.

"Большинство моих воспитанников - они со мной идут по жизни. То есть, они уже даже, может, карате не занимаются, но мы постоянно на связи. Они в зал приходят, где-то для себя, где-то помогут в организации проведения мероприятий", - рассказывает Виктор Горн, участник СВО, муниципальный депутат Нагорного района Москвы.

Участники конкурса - это не просто талантливые педагоги. Каждый из них должен был представить проект - свой личный подход к воспитанию. Виктор придумал иногда менять местами детей и их родителей, чтобы взрослые не ругали своих сыновей и дочерей за проигрыши на татами.

"Мы проводим мероприятия, где родители у нас спортсмены, а их дети - это болельщики. Естественно, мы проводим соревнования не по карате, а мы проводим… папа, допустим, в футбол играет, а вот для мамы у нас такое силовое многоборье", - рассказал Виктор Горн.

Многоборье, но уже интеллектуальное, пришлось пройти и самим педагогам в рамках конкурса "Быть, а не казаться". Это командные испытания, деловые игры, защита авторских проектов. Из 70 тысяч участников в конкурсе выбрали 100 лучших. И среди них есть совсем молодые педагоги.

Екатерина Варлакова - будущий учитель истории. Она еще студентка, но уже накопила многолетний опыт наставничества. Занимается военно-патриотическим воспитанием, участвует в общественной жизни. В рамках конкурса предложила проект по внедрению вечерок во внеурочную деятельность детских садов и школ.

"Своим наставляемым я всегда говорю о том, что не нужно никогда останавливаться на достигнутом. Нужно всегда идти вперёд. И развиваться, учиться. Никогда не стоит бояться ошибок. Потому что ошибки на любом пути, даже и тот путь, который самый тернистый, они только позволяют прийти к большому какому-то успеху", - рассказала Екатерина.

Финал конкурса принимала Казань. Целую неделю эксперты выявляли лучшие практики наставничества. Одну из них представил Иван Черников. В прошлом профессиональный военный. Участвовал в сирийском конфликте. Теперь проводит спортивные и военно-патриотические мероприятия. А студентам, которые приезжают учиться в Москву из Тамбовской области, где он занимается молодежной политикой, оказывает помощь с реализацией идей.

"У нас был один из студентов, который входил в совет молодёжи - Глеб. У него была прекрасная идея - создать международный фонд обмена идеями. Вот, но не было у него непосредственно ресурсов на реализацию данного проекта. Не было выходов, связей. И мы помогли ему с этим проектом, с его реализацией. Сейчас он возглавляет этот фонд. Ребята меняются идеями", - отметил Иван Черников, замруководителя представительства Тамбовской области при Правительстве России.

Все наставники-победители сходятся во мнении: залог успеха в работе с детьми - это оставаться с ними самим собой. Идея, которая заложена и в названии конкурса "Быть - а не казаться".