Собянин рассказал, как проекты конкурса "Москва — добрый город" помогают людям

Об итогах седьмого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций "Москва - добрый город" рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Участники состязались в шести категориях, среди которых поддержка участников СВО и их близких, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социальное волонтёрство и проекты, связанные с активным образом жизни. А самым популярным направлением по традиции стала помощь взрослым и детям с особенностями здоровья.

Из поступивших 380 заявок жюри отобрало 90 лучших идей. Их реализуют уже в следующем году. По словам мэра, за всё время проведения конкурса его победителями стали свыше 700 проектов, на их реализацию было выделено почти три миллиарда рублей.