Нейросети помогают следить за порядком в Петербурге

В образ вошли основательно, в погром на детской площадке поверил даже искусственный интеллект. И подал сигнал – правонарушение. Центр оперативного мониторинга направляет наряд вневедомственной охраны. В считанные минуты на условных хулиганов уже надевают наручники.

Тактические учения в Петербурге вышли на новый уровень. Теперь это и уроки для нейросети. В городе тысяча видеокамер, но по опыту предел человеческих возможностей - контроль всего восьми мониторов. Огромный поток информации помогает обрабатывать искусственный интеллект. Но он должен понимать - это детские игры или взрослые шалости?

"Это молодая пара друг друга обнимает или же он ее душит, дистанционно это понять сложно. Искусственный интеллект обучается, и я думаю, что в ближайшее время там до 40 детекторов. Это оставленные вещи, это драки", - отметил Александр Красилич, врио начальника Управления вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО, полковник полиции.

Спереди находятся камеры - это глаза нейросети, которыми она сканирует городское пространство. На новый зимний режим перешла нейросеть "Городовой". Теперь в их объективах опасная наледь на крышах. Искусственный интеллект заменяет 500 инспекторов, которые вряд ли бегают со скоростью 60 километров в час. "Договориться на месте" с комплексом видеоаналитики не получится.

"Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Если нарушение налицо, комплекс его зафиксирует и отправит эту информацию, она в любом случае учтется. Во-вторых, он фиксирует больше нарушений, потому что это компьютерное зрение", - пояснил Максим Тальский, начальник отдела внедрения сквозных технологий ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция).

Наши, казалось бы, на первый взгляд, безобидные прикосновения ведут к тому, что мы теряем и патину на этом памятнике. Ворсинка к ворсинке - авторская чеканка верблюжьей шкуры исчезает вместе с патиной. За один туристический сезон бронзовый нос погладили тысячи раз. И теперь дикий проводник путешественника Пржевальского беззащитен перед балтийским климатом.

"Туристов много, верблюд один, и это заканчивается очень печально. Вот ты нарушил красочный слой, ты взобрался на льва, открылся металл. Все знают, что ничем не защищенный металл во влажной среде начинает ржаветь", - рассказала Надежда Ефремова, старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры.

Но львам у Адмиралтейства дважды ломали спины - залезали верхом и кидали бутылки. У сфинксов сдирали позолоту толщиной в волосок. С Дворцовой площади уносили двуглавых орлов. И даже воровали Чижика-пыжика. А до него еще попробуй дотянись.

Вандалы не раз покушались и на символ Петербурга - конный памятник первому российскому императору. Существует городская легенда: если погладить хвост змеи, которую поверг Медный всадник, то придет удача. Но 10 лет назад незадачливый наездник разбился насмерть, упав с постамента, а любителей шашлыка, которые затащили на шедевр в Фальконе мангал, быстро поймали и оштрафовали.

Залезая на Гром-камень специалист городского мониторингового центра не хулиганил - тестировал нейросеть. Петербургские памятники теперь тоже охраняет искусственный интеллект. Когда человек оказывается в красной зоне, модератор получает сигнал.

"Центр видеоаналитики наш, он работает в целом на мониторинг ситуации в городе. Это и сфера благоустройства, то есть контроль уборки снега, мусора, переполненные урны. То есть в целом все виды административных нарушений мы планируем по итогу фиксировать с помощью видеоаналитики", - рассказала Светлана Савина, начальник управления видеоаналитики "Городского мониторингового центра".

Так в город с богатым прошлым приходят технологии будущего. Но в сети искусственного интеллекта попадут только нарушители.